Проходит ответчиком по делу дочерей: Федосеева-Шукшина не смогла попасть в суд из-за недомогания

Легендарная актриса Лидия Федосеева-Шукшина должна была сегодня, 4 апреля, посетить судебное заседание, на котором слушалось дело ее дочерей Марии и Ольги. Однако знаменитость не смогла прибыть по причине ухудшения здоровья на фоне нервного расстройства, передает mk.ru.

Мария и Ольга пытаются поделить право на наследие Василия Шукшина. Лидия Николаевна проходит ответчиком по этому делу. Но на сегодняшнее заседание актриса явиться не смогла. Ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала журналистам, что произошло со знаменитостью.

«На нервной почве Лидия Николаевна разболелась и сегодня в суд не смогла приехать. В связи с чем процессуальную позицию, отзыв изложит несколько позже. Да и в роли ответчика ей бывать не очень приятно. Обычно мы — истцы, и побеждаем в делах», — пояснила защитница.

Также адвокат выразила позицию актрисы по делу. По ее словам, Федосеева-Шукшина хочет, чтобы между дочерями все было поровну.

Ранее сообщалось, что 85-летней актрисе предложили возглавить фонд, отслеживающий состояние могил звезд. Лидия Николаевна согласилась занять соответсвующую должность.