85-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной предложили новую работу, связанную с кладбищем

85-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина возглавит фонд, который будет отслеживать состояние могил знаменитостей. Идея создать организацию появилась у ее адвоката Юлии Вербицкой-Линник и эксперта телевизионных шоу Дениса Сорокина.

По словам правозащитницы, о появлении фонда они задумались после суда с вдовой актера Владимира Этуша Еленой. Напомним, что Сорокин пристыдил ее за состояние захоронения мужа, из-за чего она потребовала компенсацию в размере одного миллиона рублей. Однако в итоге добиться выплаты ей не удалось.

Сорокин уверен, что могилы звезд всегда должны быть ухожены. В пример он привел места на кладбище, где покоятся Владимир Жириновский, Юлия Началова. По его мнению, так же убрано должно быть везде, и за этим необходимо следить.

«Фонд будет отслеживать состояние могил знаменитых людей и информировать администрации кладбищ в случае выявления проблем. К сожалению, очень много могил знаменитостей находится в неудовлетворительном состоянии», - заявил Сорокин в беседе с PROZVEZD.

Возглавит фонд Федосеева-Шукшина. Ее адвокат отметила, что это лучшая кандидатура, так как честность и порядочность актрисы не вызывают ни у кого сомнений. Она также призналась, что Лидия Николаевна приняла предложение. В последствии Вербицкая-Линник и Сорокин хотят привлечь к работе и других знаменитостей.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина согласилась отдать часть пенсии Бари Алибасову на покупку лекарств.