Проходит курс противоопухолевого лечения: у актера из сериала «Солдаты» Романа Мадянова прогрессирует рак легкого

Актер Роман Мадянов проходит курс противоопухолевого лечения. Все дело в том, что у звезды сериала «Солдаты» прогрессирует рак легкого, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, Мадянов обратился к врачам из-за сильной слабости. После осмотра специалисты приняли решение оставить актера в стационаре на один день. Там он проходил курс противоопухолевого лечения.

У Романа было найдено злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Кроме того, у него выявили кисты, которые образовались во внутренних органах.

После дня в стационаре Мадянова выписали. В следующий раз ему предстоит вновь пройти курс противоопухолевого лечения уже в апреле.

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