Королева Камилла рассказала о самочувствии Кейт Миддлтон на фоне рака

Королева Камилла заявила, что Кейт Миддлтон в восторге от пожеланий фанатов. После заявления о раке, принцесса Уэльская получает множество сообщений с пожеланиями здоровья. Об этом сообщает издание The Sun.

27 марта королева Камилла посетила фермерский рынок Шрусбери. В ходе своего визита жена короля Великобритании выразила свои мысли о Кейт Миддлтон. Она отметила, что принцесса Уэльская благодарна за все добрые пожелания и поддержку, которую ей оказывают, после обнародования диагноза.

«Я знаю, что Кэтрин в восторге от всех добрых пожеланий и поддержки», — поделилась Камилла.

Жена короля Великобритании также получила розу и плакат с изображением сердец для Кейт Миддлтон. Она пообещала передать эти подарки принцессе.

Напомним, что 16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в одну из клиник Лондона, и ей была проведена операция на брюшной полости. По официальной информации из королевской семьи, хирургическое вмешательство было запланированным. Впоследствии источник сообщил, что супруга принца Уильяма планирует восстановление дома.

22 марта Кейт Миддлтон объявила, что в настоящее время проходит ранние стадии профилактической химиотерапии. Она поделилась, что рак был обнаружен во время тестирования после операции. СМИ также сообщили, что принц Гарри и Меган Маркл узнали о заболевании Кейт Миддлтон из телевизионных новостей.

Ранее мы писали о том, что больная раком Кейт Миддлтон не намерена встречаться с принцем Гарри.