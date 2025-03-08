«Проходит ее жизнь»: Прохор Шаляпин заявил, что переживает за певицу Anna Asti

Прохор Шаляпин обеспокоен образом жизни Anna Asti. Певец не стал скрывать, что он действительно тревожится за будущее артистки.

Шаляпин рассказал о себе и о своем отношении к труду, подчеркнув свою нелюбовь к работе. Оказывается, он не привык к отдыху и релаксу.

После чего Шаляпин привел в пример Anna Asti. Блогер уверен, что за ее большой популярностью и яркими хитами стоит «адский труд», из-за которого у нее не хватает времени на отдых: все свое время она проводит на концертах, гастролях и репетициях.

«У нее хит за хитом. Сейчас ее золотое время. И что я могу сказать? За этой известностью стоит адский труд. Она не высыпается, у нее бешеный график, концерты за концертами. Это все очень тяжело. И под это проходит ее жизнь! Да, у нее есть деньги, да, у нее, наверное, уже 25 квартир... Вот так умереть на этих гастролях? Эти переезды, эта разница во времени, стыковка графиков — это очень тяжело! Она не высыпается, у нее бешеный график, концерты за концертами. И под это проходит ее жизнь!» — возмутился Шаляпин в подкасте «НеДудь».

Прохор подчеркнул, что такие артисты, как экс-солистка группы Artik&Asti, просто «гробят» себя и свою жизнь. И пока сам Шаляпин отдыхает на курортах, другие звезды тратят свое время на работу.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин раскритиковал жену Петросяна из-за высказывания о брендовых сумках.