«Проходили через испытания»: Анна Седокова долго молчала о проблемах в браке с Янисом Тиммой

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова раскрыла подробности отношений с мужем Янисом Тиммой. Певица и баскетболист демонстрировали в соцсетях идиллию, но на самом деле переживали трудный период в браке. Звезда рассказала, что у нее началась депрессия, из-за которой ей не хотелось ни с кем общаться.

«Последние два года были очень сложными. У нас произошли две большие потери: ушла из жизни моя бабуля, которая воспитывала меня и очень сильно любила, и погибла наша собака Мамба, которая была для нас как ребенок… Мы полгода собирали себя по крупицам, было очень сложно. Мы проходили через многие испытания как пара и проходим их до сих пор», – цитирует исполнительницу «7Дней».

По словам Анны, в начале года у нее началась депрессия. Певице было так плохо, что она не выходила на связь с поклонниками и забросила соцсети.

«Не хотела, чтобы меня кто-то видел такой слабой. Я задыхалась, плакала и ела. Еще готовила и опять ела», – отметила знаменитость.

Сейчас Седокова старается вернуться в привычное русло и наладить отношения с мужем. Она рада, что Янис во всем ее поддерживает.

Недавно Анна Седокова рассказала о вырванном ногте при попытке разнять собак.