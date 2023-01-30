Собаки полностью вырвали ноготь на правой руке Анны Седоковой
Анна Седокова рассказала о вырванном ногте при попытке разнять собак.
Фото: Максим Печенкин/ Starface.ru
Певица Анна Седокова рассказала о вырванном ногте на правой руке. Это произошло, когда артистка разнимала собак, подравшихся из-за еды.
Седокова начала рассказ с того, что эта неделя в ее жизни была «очень странной». «Неделя, о которой хочется никогда не вспоминать», - призналась артистка.
Далее она сообщила, что ее собаки подрались из-за еды.
«Я очень перепугалась, и, когда их разнимала, случилось это», - поделилась знаменитость и показала руку с вырванным ногтем.
Говоря о последствиях травмы, Седокова сообщила: «Просто ни к чему не притронуться… И любое касание к пальцу жуткая боль».
Певица решила отказаться от длинных ногтей и вернуться к «своим детским».
Ранее сообщалось, что Седокову прооперировали.