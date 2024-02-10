«Проходила метро, чтобы сэкономить»: Алла Михеева рассказала о жизни в Санкт-Петербурге

Телеведущая Алла Михеева призналась, что в юные годы, когда она только переехала в Петербург, ей приходилось сильно экономить. Она поделилась подробностями своей жизни на YouTube-шоу «Женский форум».

«Я когда в 15 лет из Сибири приехала в Петербург учиться, у меня был небольшой бюджет, я экономила деньги и даже ходила пешком. Проходила метро, чтобы сэкономить на жетоне и купить себе сосиски», — рассказала Алла Михеева.

Кроме того, телеведущая призналась, что до сих пор носит с собой два телефона, один из которых — с петербургской симкой.

«Раньше, когда человек приезжал в другой город, он брал сим-карту этого города. Я жила и училась в Питере, и это как раз до сих пор питерский телефон, даже оформлен на мою сестру», — поделилась Алла Михеева.

Теперь один из номеров телеведущей секретный, для «своих», а другой — для всех.

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