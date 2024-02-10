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Опубликовано 10 февраля 2024, 17:41
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«Проходила метро, чтобы сэкономить»: Алла Михеева рассказала о жизни в Санкт-Петербурге

Телеведущая Алла Михеева поделилась подробностями своей жизни в Санкт-Петербурге.
«Проходила метро, чтобы сэкономить»: Алла Михеева рассказала о жизни в Санкт-Петербурге

© Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News

Телеведущая Алла Михеева призналась, что в юные годы, когда она только переехала в Петербург, ей приходилось сильно экономить. Она поделилась подробностями своей жизни на YouTube-шоу «Женский форум».

«Я когда в 15 лет из Сибири приехала в Петербург учиться, у меня был небольшой бюджет, я экономила деньги и даже ходила пешком. Проходила метро, чтобы сэкономить на жетоне и купить себе сосиски», — рассказала Алла Михеева.

Кроме того, телеведущая призналась, что до сих пор носит с собой два телефона, один из которых — с петербургской симкой.

«Раньше, когда человек приезжал в другой город, он брал сим-карту этого города. Я жила и училась в Питере, и это как раз до сих пор питерский телефон, даже оформлен на мою сестру», — поделилась Алла Михеева.

Теперь один из номеров телеведущей секретный, для «своих», а другой — для всех.

Ранее сообщалось о том, что телеведущая Анфиса Чехова поделилась подробностями личной жизни. Она призналась, что давно не встречается с мужчинами из России.

Источник фото:Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News
Источник:YouTube-шоу «Женский форум»
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Алла Михеева
телеведущая
деньги