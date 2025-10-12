«Прокалываю шрамик»: Полина Диброва заявила, что избавляется от последствий падения после развода

Полина Диброва призналась, что избавляется от последствий падения на фоне развода.

Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва недавно поделилась с подписчиками моментом из своей жизни, который стал для нее символом восстановления после тяжелого периода. Она призналась, что делает косметологическую процедуру, чтобы избавиться от шрама, оставшегося после неудачного падения.

Полина опубликовала короткое видео из клиники, где косметолог проводит процедуру. На кадрах Диброва спокойно рассказывает, что решилась на небольшой, но важный шаг к восстановлению внешнего и внутреннего равновесия.

«Прокалываю шрамик после летней ситуации. Увы, он остался», — призналась Полина.

Процедура, по словам специалистов, направлена на выравнивание поверхности кожи.

Напомним, что летом Полина раскрыла, что из-за стресса на фоне развода с 65-летним телеведущим она упала и ударилась лицом, из-за чего тогда появились синяки и повреждения, которые она долгое время маскировала.

