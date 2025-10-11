«Он так лысеет, ммм… Все, как я люблю»: Полина Диброва высмеяла бывшего мужа, оскорбившего ее любовника

Полина Диброва ответила бывшему мужу, который публично высмеял ее любовника Романа Товстика. В своем Telegram-канале экс-супруга Дмитрия Диброва высказалась о разводе Джигана и Оксаны Самойловой и в шутку намекнула, что певец ей нравится.

Недавно на премьере сериала «Хроники русской революции» 65-летний Дмитрий Дибров публично «уколол» нового избранника молодой жены. Телеведущий отметил, что Роману Товстику далеко до его статуса.

«Ты можешь наставить рога, разорить гнездо, облысеть как фасоль, но будут показывать при этом Диброва. Говорить о тебе, а показывать меня!» — заявил Дмитрий Дибров.

Мимо высказывания бывшего мужа не смогла пройти Полина Диброва. 36-летняя модель решила прокомментировать новость о разводе Джигана и Оксаны Самойловой и в шутливой форме ответила тем, кто обвиняет ее в распаде семьи Товстиков. Экс-супруга шоумена также не упустила случая задеть его.

«Прочла, что разводятся Джиган и Оксана Самойлова. Надеюсь, не я опять виновата. Хотя он так сексуально лысеет, ммм, как фасоль», — отметила Полина Диброва.

Модель намекнула, что начала присматриваться к Джигану, который теперь стал свободным мужчиной. Полина Диброва пошутила, что рэпер является для нее идеальной кандидатурой – у него так же, как у Романа Товстика, много детей.

«А еще у него детей много. Все, как я люблю. Интересно, есть ли у него рояль?» - высказалась бывшая жена Дмитрия Диброва.

Пользователи также едко отреагировали на слова Полины Дибровой: «Полина, Вы наследили в семье Товстиков. Но кто знает, возможно, это еще не ваш максимум», «Там еще и Ивлев, повар всея Руси, разводится».

Напомним, 65-летний Дмитрий Дибров расстался с молодой супругой из-за ее измены с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей. 25 сентября Мировой суд Подмосковья официально расторг брак звездной пары.

