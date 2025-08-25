Продюсер Яна Рудковская назвала имя преемника 76-летнего Валерия Леонтьева

Продюсер Яна Рудковская призналась, что считает певца Диму Билана преемником Валерия Леонтьева. Она отметила, что многие сравнивают победителя «Евровидения» с Филиппом Киркоровым, но он ближе по творчеству именно с исполнителем хита «Казанова». Об этом сообщает «7Дней.ru».

Рудковская, как и многие другие отечественные звезды, прилетела в конце августа в Казань, чтобы посетить фестиваль «Новая волна». В этом году на мероприятие был приглашен и Валерий Леонтьев, который объявил о завершении карьеры. Он согласился выйти на сцену только из-за личной просьбы композитора Игоря Крутого.

По мнению Рудковской, Леонтьев сделал правильный выбор, когда решил вернуться к выступлениям. Однако, если он окончательно уйдет из шоу-бизнеса, у продюсера есть артист, который сможет его заменить.

«Я думаю, что Дима [Билан] — в большей степени преемник не Киркорова, а Валерия Яковлевича Леонтьева. Я очень жду Леонтьева, я бы хотела его увидеть здесь», - поделилась Рудковская.

