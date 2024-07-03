«Произошло прямо на сцене, выгнали»: почему сын Стаса Пьехи сменил несколько школ

Певец Стас Пьеха рассказал, почему его маленького сына Петра выгнали уже из нескольких школ. Артист признался в интервью для YouTube-канала FAMETIME TV, что все дело в поведении наследника. Оказалось, что мальчик нецензурно выражался в адрес Деда Мороза на празднике.

По словам исполнителя, сын на данный момент учится в третьем заведении.

«Он активный, у него были кипиши в предыдущих. Обматерил Деда Мороза. На театральном кружке...он матерился на Деда Мороза. Кажется, это произошло прямо на сцене, выгнали. Вижу себя в сыне. Хотя я бы еще и ударил Деда Мороза. Хорошо, что он особо не дерется, а я только так умел взаимодействовать», – рассказал звезда.

Стас считает, что подобные выходки сына связаны с недостатком внимания. Но мужчина рад, что у мальчика есть мама, которая заботится о нем и занимается ребенком.

Оказалось, что звездный наследник посещал школу с православным уклоном. Выбор сделала бывшая возлюбленная Пьехи, а он не стал с ней спорить. Петр учился на пятерки, а родители были им очень довольны.

С матерью сына певец расстался, когда мальчику был всего год. После разрыва Стас стал жить в Москве, а экс-избранница с наследником остались в Санкт-Петербурге. При этом они сохранили связь, и звездный папа полностью помогает семье.

Ранее мы писали о том, что актер Федор Лавров развелся с женой и уже нашел новую девушку.