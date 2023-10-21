«Произошло недопонимание»: Дмитрий Тарасов объяснил, почему не заплатил обманутому риелтору
Дмитрий Тарасов рассказал, что выплатил обманутому риелтору 250 тысяч рублей.
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Дмитрий Тарасов рассказал, что выплатил обманутому риелтору 250 тысяч рублей, об этом сообщает Woman.ru.
Накануне стало известно, что футболист Дмитрий Тарасов оказался в центре скандала. По данным журналистов, бывшего мужа Ольги Бузовой разыскивали судебные приставы из-за обмана риелтора, который помогал продать его квартиру в Москве.
В 2022 году Тарасов заключил договор с риелторами, которые должны были помочь продать его жилье в Тропарево. Сотрудники нашли покупателя, но футболист в обход них завершил сделку и не заплатил процент от продажи.
Компания даже дошла до суда и выиграла дело против Дмитрия Тарасова, долг оставался неоплаченным и на знаменитость завели исполнительный лист.
В итоге футболист поспешил успокоить поклонников, объяснив, что он погасил задолженность.
«Ребята, знаю, что вас давно тревожит этот вопрос. Три дня мне звонят разные корреспонденты, чтобы я прокомментировал эту историю. Отвечу: все давно погашено, конфликта никакого нет. Произошло недопонимание», - рассказал он.
Ранее мы писали о том, что экс-избранник актрисы Оксаны Акиньшиной выплатит ей 500 тысяч долларов долга.