«Произошло недопонимание»: Дмитрий Тарасов объяснил, почему не заплатил обманутому риелтору

Дмитрий Тарасов рассказал, что выплатил обманутому риелтору 250 тысяч рублей, об этом сообщает Woman.ru.

Накануне стало известно, что футболист Дмитрий Тарасов оказался в центре скандала. По данным журналистов, бывшего мужа Ольги Бузовой разыскивали судебные приставы из-за обмана риелтора, который помогал продать его квартиру в Москве.

В 2022 году Тарасов заключил договор с риелторами, которые должны были помочь продать его жилье в Тропарево. Сотрудники нашли покупателя, но футболист в обход них завершил сделку и не заплатил процент от продажи.

Компания даже дошла до суда и выиграла дело против Дмитрия Тарасова, долг оставался неоплаченным и на знаменитость завели исполнительный лист.

В итоге футболист поспешил успокоить поклонников, объяснив, что он погасил задолженность.

«Ребята, знаю, что вас давно тревожит этот вопрос. Три дня мне звонят разные корреспонденты, чтобы я прокомментировал эту историю. Отвечу: все давно погашено, конфликта никакого нет. Произошло недопонимание», - рассказал он.

Ранее мы писали о том, что экс-избранник актрисы Оксаны Акиньшиной выплатит ей 500 тысяч долларов долга.