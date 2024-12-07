«Произошло чудо!»: Елена Захарова поделилась кадрами с новорожденной дочерью

Актриса Елена Захарова публично обратилась к дочери по случаю ее дня рождения. Звезда сериала «Кадетство» поделилась в личном блоге кадрами с Майей, которой исполнилось семь лет.

На одном из опубликованных фото Елена Захарова позировала с новорожденной дочерью на руках, а на другом актриса предстала целующей ножки ребенка.

«Семь лет назад произошло чудо, родилась моя доченька! Спасибо, моя любимая, быть твоей мамой — самое большое Счастье! С Днем Рождения!» — подписала снимки Елена Захарова.

Напомним, в 2017 году у актрисы родилась дочь Майя. Однако Елена Захарова до сих пор не раскрывает имя отца ребенка. Ходили слухи, что звезда «Кадетства» официально оформила с ним отношения, но она опровергла эту информацию. Артистка также не показывает девочку публике, чтобы избежать лишнего внимания к ней.

Ранее сообщалось о том, что Елена Захарова рассказала о преследованиях неадекватного поклонника. Актриса назвала его «явно больным человеком» и заявила, что однажды он напугал ее дочь, напав на их машину. По словам знаменитости, преследовавший ее мужчина стоит на учете у психиатра.