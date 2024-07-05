«Произошла путаница»: Костенко объяснила, откуда взялся долг в 1,6 млн рублей

Модель Анастасия Костенко прокомментировала слухи о том, что у нее возник долг перед налоговой в размере 1,6 млн рублей. Она заявила, что «произошла очень большая путаница».

Комментарий жены футболиста Дмитрия Тарасова привел Telegram-канал «Звездач».

«С ИП это никак не связано, там я все четко регулирую. Надо было бить тревогу, когда на «Госуслуги» мне приходили штрафы за несуществующую машину, которой у меня никогда не было», - рассказала Костенко.

Она не намерена оставлять сложившуюся ситуацию и будет разбираться. Модель уверена, что все решится, но признает: это сопряжено со стрессом и затратно по времени.

Костенко заявила, что многие отшучивались и спрашивали, спит ли она спокойно в связи с долгом. «Сплю прекрасно», - заявила жена футболиста.

Информация о долге появилась в мае 2024 года. Отмечалось, что он связан с бизнесом Костенко, которым модель владеет с 2021 года.