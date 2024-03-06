Произошел срыв: названа причина отмены концерта рэпера Matrang в Екатеринбурге

Рэпер Matrang отменил концерт в Екатеринбурге из-за проблем с наркотиками. Исполнитель хита «Медуза» сейчас находится в реабилитационном центре.

Как пишет E1.ru, концерт рэпера должен был состояться в «Теле-Клубе», но его отменили. Matrang не приедет выступать и в Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань из-за наркотической зависимости.

19 февраля стало известно о возвращении рэпера Matrang в Россию. Музыкант прилетел из Таиланда и тут же попал в реабилитационный центр для зависимых благодаря его родным. О проблемах с запрещенными веществами заговорили после странных обращений рэпера к фанатам. В них он просил поклонников скинуть денег якобы на еду. Позже он поругался с рэпером Бастой, который хотел помочь коллеге.

Как призналась сестра музыканта, в настоящий момент он находится в одном из лучших рехабов. Девушка открыла сбор средств на его лечение, однако предупредила, что не сможет предоставить подтверждающие чеки, поскольку они содержат конфиденциальную информацию. В клинике рэпер проведет целый год.