Произошел скандал, когда узнал: продюсер назвал истинную причину развода Киркорова и Пугачевой

Продюсер Леонид Дзюник сообщил, что певица Алла Пугачева и артист Филипп Киркоров развелись по финансовым причинам. По его словам, между супругами произошел скандал после того, как музыкант узнал, куда уходят его гонорары.

Подробностями Дзюник поделился с NEWS.ru.

Он рассказал, что когда работал с Киркоровым, Пугачева вкладывала деньги в бизнес: пыталась делать чипсы, затем собиралась купить завод.

«В какой-то момент Киркоров понял — ну как понял, я ему показал, что те деньги, которые он зарабатывает и которые должны идти на его личные нужды, уходят благодаря финансовому директору Пугачевой непонятно куда. Поэтому и произошел скандал и последовал развод», - сообщил Дзюник.

Издание отмечает, что Пугачева занялась бизнесом в 2000-х годах. Она была владельцем или совладельцем 11 компаний.

В 2005 году певица развелась с Киркоровым. Пара 10 лет состояла в браке.

Ранее продюсер Сергей Лавров вспомнил, как его «кинули» с концертом Пугачевой. Он отдал все деньги, но певица отказалась приехать. Артистку предложили заменить Киркоровым.