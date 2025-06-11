«Отдал все деньги, а мне сказали, что она не поедет»: продюсер вспомнил, как Пугачева отказалась выступать

Продюсер Сергей Лавров рассказал, как заплатил организаторам концерта певицы Аллы Пугачевой, но артистка отказалась выступать. Вместо нее предложили позвать Филиппа Киркорова, но на звезду никто не пошел.

Подробности узнало издание NEWS.ru.

«С Пугачевой меня кинули. Это был первый «кидок». Я отдал все деньги, а мне сказали, что она не поедет и надо взять вместо нее Киркорова», - поделился Лавров.

Продюсер поработал на нескольких концертах певицы, по его словам, артистка с первых минут «подкупала зал». Сравнивая певиц Софию Ротару и Аллу Пугачеву, он отметил: первая «была более народная», а Примадонна – «более элитная».

На Пугачеву ходили по дорогим билетам, в маленькие залы, подчеркнул он. Ротару стоила дешевле, но собирала стадионы.

Ранее стало известно, что особняк певицы в Истре сняли с продажи. Дом не нашел покупателя даже несмотря на то, что его цену снизили со 152 млн до 130.