«Произошедшее для меня остается тайной»: Ливанов высказался о смерти сына от Безруковой

Актер Игорь Ливанов признался, что смерть 25-летнего сына от Ирины Безруковой остается для него тайной. Он принял участие в шоу «Секрет на миллион» и рассказал о личной жизни в беседе с Лерой Кудрявцевой.

Напомним, что в 1987 году артист потерял жену и восьмилетнюю дочь, а через много лет еще и сына. Андрея мужчине родила его бывшая супруга и актриса Ирина Безрукова. Молодого человека не стало 14 марта 2015 года. Тело было найдено в квартире, сообщалось, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Ливанов вспомнил, что общался с наследником за день до случившегося.

«Произошедшее для меня остается тайной, я не знаю, что произошло на самом деле. Он мне сказал: „Папа, я плохо себя чувствую“», – поделился актер.

Игорь отметил, что Андрей в то время только вернулся из Вьетнама. Звезда задался вопросом, мог ли парень что-то подхватить там. Сам артист был в это время в Астрахани, но поддерживал связь.

«Как он лечился от того, что он себя плохо чувствовал, я не знаю. Он — чистейший человек, то есть там не могло быть никаких препаратов. Это чушь», – заявил мужчина.

По мнению Ливанова, «следствия как такового не было». Он отметил, что были нехорошие предположения, но дал понять, что все это вымысел.

Оказалось, что когда молодой человек был еще жив, то завещал в случае смерти развеять его прах над озерами в Карелии. Отец выполнил его просьбу.

«Я поехал в пустынное место и развеял там его прах», — рассказал актер.

Ранее Игорь Ливанов рассказал о том, как потерял семью, и довел ведущую Леру Кудрявцеву до слез.