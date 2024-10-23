«Произойдет арест»: Андрей Разин вновь пригрозил вдове Шатунова

Продюсер Андрей Разин отреагировал на новости, что вдова певца Юрия Шатунова подала заявку на регистрацию товарного знака «Ласковый май». Светлана хочет, чтобы за ней было закреплено право пользоваться названием популярной группы. По мнению Разина, она делает это специально, чтобы запугать потенциальных покупателей его замка-отеля.

На своем YouTube-канале продюсер заверил, что товарный знак принадлежит именно ему. Это было документально подтверждено еще в 1989 году. Поэтому, по словам Разина, все попытки Шатуновой тщетны. Он отметил, что каждый может подать заявку, но всем будет отказано.

Предприниматель считает, что вдова пытается таким образом сорвать его сделку по продаже недвижимости. Сейчас Разин пытается избавиться от замка-отеля в Ставрополе. Он пообещал передать покупателю патент «Андрей Разин» и «Ласковый май» для названия гостиницы.

Андрей Разин заявил, что товарный знак закреплен за ним как в России, так и за рубежом.

«И если только она сунется с каким-либо документом за рубеж, то естественно тут же моментально будет возбуждено уголовное дело и произойдет арест», - подчеркнул Разин.

Напомним, что продюсер уже угрожал Шатуновой арестом после того, как она в суде получила права на песни «Ласкового мая».

Ранее Андрея Разина призвали проверить на спонсирование ВСУ.