«Сбежал в США? Ну вот и сиди там»: Андрея Разина призвали проверить на спонсирование ВСУ и признать иноагентом

Общественная организация «Ветераны России» обратилась в Генпрокуратуру, Следственный Комитет и Минюст с просьбой проверить уехавшего в США Андрея Разина на его возможные связи с зарубежными структурами и спонсирование ВСУ. В случае, если информация подтвердится, экс-продюсера группы «Ласковый май» призвали признать иностранным агентом.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, общественники надеются таким образом сорвать планы Разина воссоздать «Ласковый май» со сбежавшим в Дубай блогером Даней Милохиным. Кроме того, продюсер не оставляет в покое семью покойного солиста легендарной группы Юрия Шатунова.

«Разин, угрожая семье покойного артиста, дошел до того, что вдове прямым текстом говорит, что она "может очень сильно пострадать". Кто он такой, чтобы угрожать? Дырку от бублика получит, а не права на песни… Сбежал в США? Ну вот и сиди там», - пояснил инициативу председатель движения «Ветераны России».

В настоящее время Разин постоянно проживает в США. Он распродал всю недвижимость в России, но остался должен более миллиона рублей. Продюсера разыскивают судебные приставы.

Ранее суд вынес решение по правам на «Белые розы» и еще 22 хита «Ласкового мая». Правообладателями признана семья покойного Шатунова.