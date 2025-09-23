«Этот мужчина мне не нравится»: Дана Борисова высказалась о романе дочери с 35-летним продюсером Диброва

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на новости о том, что ее 18-летняя дочь Полина начала встречаться с 35-летним продюсером Дмитрия Диброва. Блогерша заявила, что против этого романа, так как знает — девушка влюблена в другого. Об этом сообщает Voice.

На премьере сериала «Няня Оксана» Полина призналась прессе, что ее сердце больше не свободно. Она отметила, что встречается с продюсером Артуром Якобсоном. При этом она подчеркивала, что очень счастлива. Впрочем, ее радость не разделяет звездная мама. Дане избранник дочери не нравится. Она считает, что Полина вместе с ним только ради пиара.

«Я знаю этого парня. Сейчас он стал ее продюсером, поэтому я допускаю, что это рекламный ход для пиара, так как молодой человек, насколько мне известно, хотел бы раскрутки. <…> Если честно, я против, этот мужчина мне не нравится и я его не вижу избранником Полины», - рассказала Борисова.

К слову, телеведущая сейчас не общается с дочерью. Полина сосредоточилась на своей карьере. По словам Даны, девушка верит, что мама помешала ее быстрому старту в шоу-бизнесе.

