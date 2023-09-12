«Происходят возрастные изменения»: хирург Хайдаров объяснил, как сделать Собчак моложе

Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова, который уже не первый месяц пытается обелить свою репутацию. Специалист не только пообщался с журналисткой по поводу скандала с певицами Славой и Любовью Успенской, но и прорекламировал свои услуги.

Оценив лицо Ксении Анатольевны, врач пришел к выводу, что ей стоит сделать эндоскопическую подтяжку. Причем не только лба и висков. Это необходимо, по его словам, из-за возрастных изменений, ведь экс-звезде «Дома-2» уже 41 год.

«У вас сейчас происходят возрастные изменения. Мы живем в условиях гравитации, и лицо потихонечку начинает плыть вниз», - заявил Хайдаров.

Кроме того, хирург подчеркнул, что Собчак не следует обращаться к косметологам, ведь они не помогут ей, а просто зальют лицо филлерами. Сама же журналистка призналась, что обращалась за консультацией к нескольким специалистам, и все они советовали ей блефаропластику. Однако ложиться под нож и менять форму век телеведущая пока не собирается. По ее словам, ей очень даже нравится разрез ее глаз.

Ранее Ксения Собчак оценила новый пресс Филиппа Киркорова, который ему подарил Тимур Хайдаров.