«Происходят какие-то изменения в кукушке»: Юрий Батурин высказался о Барбаре Брыльске

Несколько месяцев назад 82-летняя звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска отвернулась от России и сделала ряд скандальных заявлений, после которых от нее отказались многие поклонники. Актриса сообщила, что народ в стране, сделавшей ее популярной, живет в нищете, и на это невозможно смотреть. Из-за этого ее раскритиковали не только фанаты, но и некоторые коллеги. Однако артист Юрий Батурин уверен, что на нее не нужно держать зла.

По мнению Юрия Анатольевича, и Барбара Брыльска, и Иван Калныньш, разорвавшие отношение с Россией, просто слишком возрастные, поэтому многое просто не соображают. Он считает, что своей позиции они придерживаются далеко не из-за личных предпочтений. «С возрастом, как ни печально, происходят какие-то изменения в «кукушке», - отметил Батурин в передаче «Так сказать» на Youtube-канале «Абзац и Ыыху с ним».

К слову, с мнением актера согласна и Валентина Талызина. Правда, она считает, что Брыльска говорит подобные вещи о России не из-за возраста, а из-за польских властей. Артистка думает, что звезда Советского Союза просто не имеет выбора, так как иначе она просто не сможет жить на своей Родине.

Ранее отвернувшихся от России знаменитостей вновь раскритиковала актриса Татьяна Васильева. Она заявила, что они должны вымаливать прощение у народа, чтобы восстановить свою репутацию. Однако, по ее словам, многие из них уже вернулись, просто пока не появляются на публике.