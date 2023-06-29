«Не могут появиться на экране, но они среди нас»: Васильева сдала покинувших Россию коллег

После событий февраля прошлого года российский шоу-бизнес сильно видоизменился. Многие артисты, которых раньше любили и уважали, вдруг стали буквально врагами народа и предпочли начать новую жизнь за границей. Некоторые из них спустя месяцы начали сожалеть о своем поспешном решении и пытаться вернуться. Однако путь для них оказался «заказан». Причем не принимают назад их не только поклонники, но и коллеги.

Актриса Татьяна Васильевна всегда была большой патриоткой и выступала против тех, кто предпочел отвернуться от России. Весной она дала интервью, в котором жестко раскритиковала Максима Галкина* (Признан иноагентом на территории РФ), Аллу Пугачеву, Дмитрия Назарова, Чулпан Хаматову и других. А теперь сделала новое заявление в эфире программы «Жизнь и судьба».

Татьяна Григорьевна поделилась, что многие ее уехавшие коллеги уже тайно вернулись назад, вот только об этом никто пока не знает. По ее словам, они не могут вновь найти работу, но они в России.

«Многие уже здесь. Я случайно вижу их на улице. Смотрю, думаю: „Не может быть?!“ Да, здесь, пока не могут появиться на экране, но они среди нас», - сообщила актриса.

Также Васильева призналась, что ее мнение об артистах-эмигрантах не изменилось. Она назвала их тараканами, от которых невозможно избавиться, и сказала, что они должны вымаливать прощение у народа. Причем так, чтобы им поверили.

Ранее Ксения Собчак ответила на критику Татьяны Васильевой и назвала сумму, которую требовала актриса за интервью.