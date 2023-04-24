Проиграла суд: Ольгу Бузову обязали выплатить долг на десятки тысяч за коммуналку

Поющая телеведущая Ольга Бузова выплатит более 70 тысяч рублей штрафа за неуплату коммунальных платежей. Об этом сообщается на сайте Пятого канала.

Отмечается, что московский мировой судебный участок удовлетворил иск Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Согласно судебному приказу исполнительница хита «Мало половин» обязана выплатить 70113,91 рублей долга.

Подчеркивается, что бизнес-вумен долгое время не оплачивала коммунальные платежи и электроэнергию. Также источник не уточнил, где именно расположена жилая площадь Бузовой.

Ранее мы писали о том, как на Ольгу Бузову подали иск в суд на сумму 1 млн евро за отказ рекламировать вино Buzwine. Напомним, что, желая «раскрутить» свой товар, к артистке обратился винный дистрибьютер. Он предложил экс-участнице «Дома-2» продвигать алкогольную продукцию Buzwine, и она согласилась. Вот только через время передумала, а теперь пожалела из-за этого.

Сначала никаких проблем не было. На полки магазинов стали поступать бутылки с лицом Ольги, но в 2020 году дистрибьютер неожиданно получил уведомление, что Бузова отказывается продолжать сотрудничество с брендом.