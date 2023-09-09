Проигнорировала даже экс-наставница: бывший воспитанник Пелагеи покинул шоу «Голос. Уже не дети»

Неприятный инцидент произошел на слепых прослушиваниях шоу «Голос. Уже не дети». Начинающий исполнитель Рутгер Гарехт из Оренбурга, которого раньше вела певица Пелагея, демонстративно покинул проект, передает «Российская газета».

Пять лет назад Гарехт выходил на сцену с песнями «Офицеры» и «Я милого узнаю по походке». В рамках проекта «Голос. Дети» все были в восторге от мальчика, который демонстрировал прекрасные вокальные данные, а также великолепно выступал перед зрителями. И это неудивительно — ведь юноша обучался в различных творческих студиях. Его наставницей в 2018 году была Пелагея. Она и привела начинающего исполнителя к победе.

В этом сезоне вышло новое шоу — «Голос. Уже не дети». Его участниками являются подростки, которые прежде выступали в рамках телепроекта с детским уклоном. Рутгер оказался одним из тех, кто перешел в старшую лигу. Репертуар молодого человека изменился. Так, на слепое прослушивание он вышел с композицией Виктора Цоя «Группа крови на рукаве».

Прежде выступления юноши производили фурор. Однако на этот раз к нему никто не повернулся. Судьи сказали Гарехту, что тот не дотянул номер. Молодого исполнителя обескуражило данное заявление. А Пелагея, с которой он пришел к победе несколько лет назад, вообще не узнала бывшего воспитанника.

После оценки певица приободрила Рутгера: она пожелала ему успехов на творческом пути и предложила обняться. Однако молодой человек проигнорировал дружеский жест звезды и покинул сцену.

Ранее актер Владислав Садальский высказался о проекте «Голос. Уже не дети». По его мнению, шоу носит крайне коррумпированный характер.