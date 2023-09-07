«Наплевать на все и всех»: Станислав Садальский раскрыл подноготную шоу «Голос. Уже не дети»

Станислав Садальский убежден, что отбор в проекте «Голос. Уже не дети» был нечестным. В подтверждение своих слов он выложил в Telegram-канал видеоролик, в котором музыкальный редактор Наталья Шамеладзе и продюсер Азиза Иргашева решают с Юрием Аксютой, кого именно должны выбрать наставники.

Слепые прослушивания в рамках шоу проходили в августе и были показаны зрителям 1 сентября. На опубликованном Садальским видео слышно, как Юрий Аксюта просит чаще выбирать Ярослава Соколикова, так как это распоряжение гендиректора телеканала. В свою очередь, Наталья Шамеладзе говорит Аксюте присмотреться к Федору Сорокину.

Также Станислав Садальский добавил, что программа не раз оказывалась в центре скандалов.

«Все до крайности коррумпировано, и организаторам наплевать на все и всех, их интересуют только блат и деньги», – резюмирует актер.

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