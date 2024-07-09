«Пройдет пора ненастная»: дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление спустя 40 дней после смерти актрисы

7 июля со дня смерти актрисы Анастасии Заворотнюк прошло 40 дней. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» ушла из жизни 29 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Дочь артистки Анна Заворотнюк сделала новое заявление в личном блоге после смерти знаменитой мамы.

Недавно дочь Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками актрисы. Девушка рассказала о последних годах жизни мамы и призналась, что все те пять лет, в течение которых артистка боролась с болезнью, «были безумно тяжелыми». Анна Заворотнюк утешает себя тем, что теперь ее маме «легче и лучше».

Девушка заявила, что они вместе с братом Майклом и сестрой Милой постараются «жить дальше» ради памяти актрисы.

«Мы, ее дети, должны быть ее продолжением, радовать, быть счастливыми, здоровыми и просто жить дальше», — сказала она.

Теперь звездная наследница решила снова начать выходить в блог и делиться моментами из жизни. Накануне Анна Заворотнюк рассказала, что подруга пригласила ее на занятия по гончарному делу. Девушка опубликовала в соцсети снимки из мастерской и призналась, что «время за лепкой пролетает незаметно», и она «очень медитативно и расслабляюще» провела несколько часов.

Анна Заворотнюк показала подписчикам сделанную своими руками кружку с надписью в виде строчки из песни Муслима Магомаева «Луч солнца золотого»: «Ночь пройдет, наступит утро ясное». Девушка, которая сейчас переживает непростой период в жизни, сделала заявление.

«Кредо по жизни: пройдет пора ненастная и обязательно наступит утро ясное», — написала дочь Анастасии Заворотнюк.

Напомним, в 2019 году актрисе диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга. На протяжении пяти лет Анастасия Заворотнюк боролась с заболеванием, но в последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось. 29 мая заслуженная артистка России ушла из жизни.

Ранее сообщалось о том, что актер Борис Смолкин, сыгравший дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня», прокомментировал поведение семьи Анастасии Заворотнюк.