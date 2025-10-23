Пройдет минута молчания: МакSим выступит в Челябинске, несмотря на объявленный траур

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) выйдет 24 октября на сцену в Челябинске, несмотря на объявленный в регионе день траура. Однако программа мероприятия будет изменена.

В официальной группе концерта сообщается, что перед концертом пройдет минута молчания в связи с трагедией в Копейске.

Как рассказал 74.RU директор ДС «Юность» Евгений Иванов, артистка прекрасно «понимает трагическую ситуацию» и уберет из программы развлекательные моменты.

22 октября на челябинском заводе «Пластмасс» в Копейске произошли два взрыва. В результате погибли 10 человек, местонахождение еще 12 сотрудников предприятия уточняется. Из-за этого 24 октября в Челябинской области объявили днем траура. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия.

