«Хватало на хлеб и перекус»: МакSим рассказала, как начинала карьеру певицы в переходах

МакSим вспомнила, как начинала карьеру певицы в переходах и питалась лавашом. Об этом сообщает «Сноб».

Певица МакSим — одна из тех, кто пробивался в российский шоу-бизнес своими силами. Знаменитость вспомнила, как переехала в Москву с уже готовым альбомом «Трудный возраст», который не хотели ставить на радиостанциях. В какой-то период знаменитости пришлось подрабатывать на улице.

«Первое время работала в банке — горжусь своей должностью до сих пор (правда, банка была из-под газировки — в таком костюме я раздавала призы)», — рассказала она.

В перерывах между работой МакSим вместе с музыкантами пела в переходах — тогда вокруг начинающей звезды собирались толпы слушателей.

«Есть особо не хотелось — достаточно было лаваша какого-нибудь. Да я и избалованной не была — я из простой семьи. Главное — хватало на хлеб и на перекус. Даже оставались какие-то деньги, хоть мы и давали мзду за возможность играть в переходах», — вспомнила она.

Ситуация изменилась после того, как певицу неожиданно пригласили выступить на фестивале «Вспышка» в Санкт-Петербурге.

«Когда я вышла на сцену и спела „Трудный возраст“, 14 тысяч человек запели её вместе со мной. Это был настоящий шок. Уже с этой записью я пришла в компанию Gala Records — им было понятно, что я интересный персонаж», — рассказала она.

