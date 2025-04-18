«Пройден очень большой путь»: экс-жена Андрея Аршавина раскрыла, как восстановила нос

Модель Алиса Казьмина рассказала о восстановлении своего носа, которого она практически лишилась несколько лет назад. Оказалось, что она перенесла 12 операций, чтобы ей вновь начало нравиться ее отражение в зеркале.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина делилась, что у нее разрушился нос из-за аутоиммунного заболевания и некроза. Многие врачи разводили руками и не знали, чем помочь девушке. Долгое время Алиса старалась не появляться на публике и вела закрытый образ жизни. Однако в итоге все же нашелся специалист, который согласился на проведение хирургических вмешательств. Всего их понадобилось 12.

«Мою историю, я думаю, все прекрасно знают. Пройден очень большой путь примерно в 2,5 года. Сделано больше 12 операций. Были сначала тяжелые операции, сложные, так как не было ничего из того, что можно было сделать… Сейчас остались коррекционные операции, что не может не радовать», - рассказала Казьмина.

Сейчас модель постепенно возвращается в общество, снова дает интервью, выкладывает фото в Сети. Радует Алису не только новая внешность, но и примирение с Аршавиным. Спустя пять лет футболист снова стал общаться с дочерью Есенией.

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