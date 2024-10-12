«Прогулки даются все сложнее…»: Сати Казанова столкнулась с трудностями во время беременности

42-летняя певица Сати Казанова, которая уже скоро впервые станет мамой, рассказала, с какими трудностями столкнулась во время беременности. Экс-солистка группы «Фабрика» вышла на связь в личном блоге и поделилась подробностями о своем «интересном» положении.

Артистка опубликовала в соцсети кадры, на которых муж помогает ей собираться на прогулку. Сати Казанова призналась, что ей тяжело даются прогулки и сборы на улицу — на видео она просит супруга помочь ей завязать шнурки. По словам знаменитости, ей уже тяжело даже пройти 10 метров.

«Прогулки и физическая активность даются все сложнее… Но движение — жизнь! Это один из главных принципов, который сопровождал меня на протяжении всей беременности!» — рассказала Сати Казанова.

Напомним, певица состоит в браке с итальянский фотографом Стефано Тиоццо с 2017 года. В начале июня Сати Казанова объявила о своей беременности, назвав ее «вымоленным чудом и даром». По словам артистки, из-за своей эмоциональности ей не удается избежать стресса. Однако, несмотря на это, экс-солистка «Фабрики» заявила, что «интересное» положение повлияло на ее внутреннее состояние — она ощущает трепет и радость, а жизнь наполняется светом и чувством любви.

Ранее сообщалось о том, что Сати Казанова устроила фотосессию с мужем на последних сроках беременности.