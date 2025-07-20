Программа изменена в связи с болезнью народной артистки: Лариса Удовиченко не выступит на Шукшинском фестивале

У 70-летней актрисы Ларисы Удовиченко — проблемы со здоровьем. Об этом стало известно из публикации, посвященной проведению Шукшинского фестиваля, где должна была выступить звезда.

О произошедшем стало известно от представителей Государственной филармонии Алтайского края (ГФАК). В беседе с amic.ru они заявили, что актриса не выступит на мероприятии из-за плохого самочувствия.

«Программа изменена в связи с болезнью народной артистки РФ Ларисы Удовиченко», — сообщили в ГФАК.

Вместо Удовиченко на Шукшинском фестивале выступит актер театра и кино, лауреат премии правительства РФ Даниил Страхов. Его творческий вечер запланирован на 21 июля.

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