12:50, 08 января 2023
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Прогнула даже деревья: Волочкова увидела гамак и прыгнула в него в шпагате
Анастасия Волочкова, отдыхая на Мальдивах, не перестает удивлять подписчиков. На этот раз балерина устроила фотосессию на гамаке в воде, обнаруженном в результате прогулки по пляжу.
Не долго думая, Волочкова прыгнула в гамак в своей любимой позе – широком шпагате. Были впечатлены даже деревья, которые под весом склонились вниз. Гамак же при этом ушел под воду, а Волочкова расплылась в улыбке и сделала несколько снимков.
Ранее мы разбирались, сколько стоит вилла, на которой отдыхает Анастасия Волочкова.
Источник фото:Соцсети
Источник:Соцсети
Автор:Галина СьюТеги:
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