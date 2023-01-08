Прогнула даже деревья: Волочкова увидела гамак и прыгнула в него в шпагате

Анастасия Волочкова, отдыхая на Мальдивах, не перестает удивлять подписчиков. На этот раз балерина устроила фотосессию на гамаке в воде, обнаруженном в результате прогулки по пляжу.

Не долго думая, Волочкова прыгнула в гамак в своей любимой позе – широком шпагате. Были впечатлены даже деревья, которые под весом склонились вниз. Гамак же при этом ушел под воду, а Волочкова расплылась в улыбке и сделала несколько снимков.

Ранее мы разбирались, сколько стоит вилла, на которой отдыхает Анастасия Волочкова.