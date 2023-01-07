12:30, 07 января 2023
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«Могу себе позволить»: Волочкова хвастается виллой за 4000 долларов в день на Мальдивах
Волочкова хвастается виллой за 4000 долларов в день.
Отдых Анастасии Волочковой в новогодние праздники пестрит роскошью. То балерина выставит в соцсети шпагат на белоснежном песке Мальдивских островов, то фотографию с пальмой, то сытный обед в элитном ресторане.
Однако под радостными постами Волочковой собралось много завистников. Отвечая на хейт, Волочкова призналась, что сама может себе позволить 18-дневный отдых на разных островах в высокий сезон.
У некоторых слова звезды вызывают недоверие. Они убеждены, что Волочкова приехала на Мальдивы по бартеру. А доказательство этому то, что Волочкова активно отмечает всё, что посещает, и расхваливает персонал.
Ранее мы писали, что Анастасию Волочкову смыло волной прямо со шпагатом на Мальдивах
Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:StarHit
Автор:Галина СьюТеги: