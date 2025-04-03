«Прогнозы неутешительные»: в палату к борющемуся за жизнь Технику привели священника

Экс-супруга Паши Техника сообщила, что в палату рэпера привели священника. Ева Карицкая рассказала о состоянии артиста в Telegram-канале.

Паша Техник находится в больнице Таиланда с большим процентом поражения легких. Близкие не отрицают, что состояние рэпера тяжелое. По словам Евы, на днях к нему в палату приходил батюшка. Она верит, что молитвы священника помогут восстановиться экс-возлюбленному.

«Сегодня в госпитале у Паши был батюшка, который его отмаливал. Я находилась там около двух часов, надеемся на лучшее, прогнозы, конечно, неутешительные», — рассказала она.

По словам Евы, артиста необходимо перевезти в другой госпиталь, однако пока это невозможно из-за его состояния.

Также она уточнила, что в Таиланд прилетел менеджер Паши, который привез 20 кг лекарств.

«Менеджер Техника прилетел в Таиланд с 20 кг лекарств для Паши, ситуация остается тяжелой, но есть хорошие новости. Врачи начали слышать рекомендации российского специалиста и менять лечение», — резюмировала блогерша.

Ранее сообщалось, что рэпер Паша Техник предсказал дату своей госпитализации на шоу.

Также мы писали, что рэпер Птаха озвучил причину госпитализации Паши Техника.