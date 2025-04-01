«Надо чистить его окружение»: рэпер Птаха озвучил причину госпитализации Паши Техника

Рэпер Птаха заявил, что Паша Техник попал в больницу из-за антидепрессантов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Давид Нуриев, выступающий под псевдонимом Птаха, рассказал, что Паша Техник накануне госпитализации злоупотреблял антидепрессантами. По словам рэпера, его коллега не в первый раз бесконтрольно увеличивал дозировку.

«Это все вещества. Антидепрессанты, вот и проблемы со здоровьем. Перебарщивание с их употреблением, наверное. Это уже второй раз, когда он в таком состоянии. В прошлый раз поменьше было», — рассказал он.

Птаха также обвинил окружение Техника, которое пагубно влияет на него.

«Надо чистить его окружение, не подпускать к нему всяких непонятных фанатов», — добавил он.

Напомним, Паша Техник попал в больницу в Таиланде 27 марта после отравления неизвестным веществом. Друзья рэпера утверждали, что накануне его чем-то угостил неизвестный поклонник. Сейчас состояние Техника тяжелое — он находится в коме, у рэпера диагностировали пневмонию, сепсис и полиорганную недостаточность.

Ранее мы писали о том, что представитель Техника озвучил многомиллионную сумму его лечения в Таиланде.