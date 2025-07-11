«Прогноз, скорее всего, благоприятный»: врач высказался о неизлечимой болезни Софии Ротару

Певица София Ротару, прекратившая выступления в России после 2022 года, окончательно ушла в тень. Как ранее сообщил музыкальный критик Сергей Соседов, в течение долгих лет исполнительница скрывает свой диагноз — эмфизему легких. Из-за этого ей приходится жить в определенном климате.

Пульмонолог Вячеслав Овечкин в разговоре с изданием «Абзац» рассказал, чем опасна болезнь певицы. По его словам, когда эмфизема прогрессирует, легкие не способны в полной мере обеспечивать газообмен, что приводит к дыхательной недостаточности.

«Для Ротару прогноз, скорее всего, благоприятный. Болезнь снижает качество жизни, поэтому запускать не стоит. В ее случае надо вести здоровый образ жизни, больше бывать на свежем воздухе, избегать мест с плохой экологией, мест курения, самой не курить», — сказал специалист.

Эксперт добавил, что у певицы могут быть и другие проблемы со здоровьем, которые она скрывает от общественности.

Ранее мы писали о том, что дом певицы Софии Ротару в элитном пригороде Киева подешевел с 1 млн долларов до 300 тыс. долларов.