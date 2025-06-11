«Недвижимость резко упала в цене»: названа стоимость дома Софии Ротару под Киевом

Дом певицы Софии Ротару в элитном пригороде Киева подешевел с 1 млн долларов до 300 тыс. долларов. Об этом сообщил бизнесмен Андрей Ковалев.

На Украине у артистки есть квартира и особняк – дом считался одним из дорогих в поселке Пятихатки. Он занимает площадь 120 квадратных метров, расположен на 20 сотках земли. Рядом есть теннисный корт, дом для гостей.

Ковалев рассказал изданию «Абзац», что «вся недвижимость в Киеве и под Киевом резко упала в цене в два-три раза». По его информации, богатые люди уехали из Украины из соображений безопасности, а продавать имущество там стало невыгодно.

«Дом Софии Ротару стоил 1 миллионов долларов, значит, теперь его стоимость – 300 тысяч долларов. Сейчас никто его не купит», – уверен Ковалев.

Ранее Ротару продала квартиру в Москве, предварительно переписав имущество на сына. Апартаменты реализовали за 65 млн рублей.