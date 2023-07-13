Прогноз крайне неблагоприятный: стандартная терапия не помогает Ивану Краско справиться с четвертым инсультом

92-летнего актера Иван Краско поразил обширный инсульт. Острое нарушение мозгового кровообращения случается у него четвертый раз.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, врачи дали неблагоприятный прогноз.

У Краско поражено вещество мозга правой теменной боли. В добавок есть такие осложнения, как артериальная гипертензия, повышенное давление, нарушение кровообращения в мозге.

Его состояние по шкале ASPECTS (шкала оценки признаков инфаркта головного мозга – прим.) оценили в 8 из 10 баллов. Медики полагают, что стандартная постинсультная тромболитическая терапия не поможет.

Напомним, Краско госпитализировали 13 июля в центр Алмазова в Санкт-Петербурге. Артисту стало плохо днем, рядом оказался сын, который и вызвал скорую.

В декабре 2022 года сообщалось, что Краско сбежал из больницы, несмотря на гипертонический криз. Артист проигнорировал рекомендации остаться под наблюдением врачей еще немного. Краско пребывал в VIP-палате, за которую он тогда остался должен около 10 тыс. рублей.