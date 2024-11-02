Прогнившие стены и бабушкины обои: мать детей Дурова не может продать квартиру из-за скандала

Называющая себя матерью детей Павла Дурова Ирина Болгар пытается экстренно продать квартиру в Санкт-Петербурге и даже снизала цену до 17,5 млн рублей. Как отмечает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, покупатели не хотят связываться со скандальными собственниками и им не нравится «убитое» состояние жилплощади.

Напомним, что предложение о продаже «родового гнезда» Болгар появилось неделю назад, но теперь ценник снизился на полмиллиона рублей. Трехкомнатная квартира располагается на Васильевском острове, но принадлежит не только Ирине. Она делит ее с родственниками – сестрой Мариной и сводным братом. У них не самые простые отношения. Не так давно сестра Ирины заявила, что ей стыдно за женщину и что она ее заблокировала.

По словам риелторов, репутация любительницы судов Болгар и ее конфликты с семьей отпугивают желающих приобрести недвижимость. Источник также отмечает, что квартира находится в «убитом» состоянии. На снимках видных прогнившие стены, «бабушкины обои» и паркет с линолеумом не в самом лучшем виде. Но в объявлении указано, что требуется лишь косметический ремонт. Плюсом выделено наличие балкона и вид на верхушку Храма Благовещения.

Ранее мы писали о том, почему Ирина Болгар может проиграть Павлу Дурову.