«Какой-то сюрреализм»: почему Ирина Болгар может проиграть Павлу Дурову

Назвавшая себя матерью трех детей Павла Дурова Ирина Болгар продолжает рассказывать подробности из совместной жизни с предпринимателем. Женщина добивается от него выплат по алиментам, которые, по словам основателя Telegram, Болгар якобы тратила на свои нужды. О ситуации неоднократно высказывался бывший пресс-секретарь Павла Георгий Лобушкин. В очередном посте он заявил, что Ирина проиграет в споре с Дуровым.

Лобушкин уверен, что Ирина планирует заработать на скандале, поэтому она выносит в публичное пространство так много фактов из личной жизни Павла и его детей.

«Вся стратегия Болгар — это просто какой-то сюрреализм, который так далек от здравого смысла. Она, похоже, решила, что материнство — это нечто вроде бизнеса, где главная цель — извлечение выгоды из алиментов», — написал он в своем Telegram-канале.

Как пояснил бывший пресс-секретарь Дурова, Ирина давно придумала план по увеличению алиментов. Именно поэтому она присвоила себе статус единственного опекуна детей, считает Лобушкин.

Георгий отметил, что Павел будет бороться за права своих детей. По его словам, Болгар выдала «козыри» в виде публикаций в социальных сетях, но больше ей предоставить нечего. Лобушкин добавил, что она проиграет в споре с Дуровым.

Недавно Ирина Болгар заявила, что одежда основателя Telegram создавалась по ее дизайнам. Подробнее читайте здесь.