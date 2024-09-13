Профессионально непригодна: Юлия Снигирь заявила, что ее выгоняли с уроков в институте

Актриса Юлия Снигирь рассказала, что ее выгоняли с уроков танцев в институте. Звезда вспомнила об этом в беседе с Кино Mail.ru на кинофестивале «Новый сезон». Как оказалось, для роли в сериале «Танго на осколках» ей пришлось учиться танцевать.

Знаменитость поделилась историей со времен учебы в Щукинском театральном училище. Юлия слышала от преподавателей фразу, что она профессионально непригодна.

«Я не думала, что я чему-то научусь. Просто Сагдиана Хамзина, хореограф этого проекта, — она гений в этом смысле слова. Потому что я не знаю, как она это сделала, но — ребята молодцы и так, — а как я затанцевала, я не понимаю», — поделилась актриса.

Сериал «Танго на осколках» повествует о жизни стальной бизнес-леди по имени Нора. Ее жизнь кардинально меняется после того, как у нее умирает муж, роль которого исполняет Денис Шведов. Она узнает, что супруг вел двойную жизнь, в которой была другая женщина и занятия танго. Вдова решается тоже отправиться в школу танго.

Ранее мы писали о том, что актер Евгений Цыганов пришел поддержать Снигирь на премьере со словами «здравствуйте, я муж». Избранница артиста в изящном черном платье шла под зонтом и первой стала позировать фотографам. Цыганов шел чуть подальше от супруги, а потом неожиданно заявил о себе.