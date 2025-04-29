«Хоть камеры разрешила поставить»: Бородина переживает за здоровье 88-летней бабушки

Блогерша Ксения Бородина навестила 88-летнюю бабушку. Оказалось, что телеведущая очень сильно за нее переживает, так как у нее появились проблемы с памятью.

По признанию Ксении, для своего возраста пенсионерка чувствует себя хорошо. Но все равно есть моменты, которые звезду реалити беспокоят. Из-за этого она даже хотела забрать бабушку к себе, но она не планирует уезжать из своего дома.

«Говорю, давай я тебе найму сиделку, будет человек с тобой 24/7, но нет, чужие мне не нужны. А вот как быть… С нами жить никогда не будет и домой не разрешает человека взять, а сердце за нее болит постоянно. Ладно, хоть камеры разрешила поставить», - поделилась Бородина.

Отметим, что телеведущая всегда была близка с бабушкой. Дело в том, что она практически вырастила Ксению. Когда мама блогерши уехала за границу ко второму мужу, она осталась жить именно с бабушкой. И только спустя четыре года она переехала в Италию.

Ранее Ксения Бородина призналась, что готовится к новоселью.