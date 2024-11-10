Проект переживает непростые времена: Севиль из Artik & Asti задолжала налоговой

Певица Севиль Велиева из дуэта Artik & Asti задолжала налоговой более 1,5 млн рублей. Проект переживает непростые времена из-за отсутствия концертов.

31-летняя исполнительница накопила по налогам чуть более 1,5 млн рублей. ФНС выставила артистке счет, который она обязана оплатить.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, коллектив, в котором выступает одна Севиль, не пользуется спросом. До конца года у Artik & Asti запланирован всего один концерт. Зато корпоративы расписаны до Нового года.

45-минутное выступление Севиль стоит 6 млн рублей, плюс коллектив требует 60 тыс. рублей суточных на команду. В двух гримерках должна стоять бутылка дорогого шампанского и виски. Среди остальных требований: мясная и сырная нарезки, ассорти ягод, кола, вода, энергетики.

Севиль и музыканты коллектива согласны жить только в премиальных отелях. Интересно, что водителю, который их везет, запрещено включать песни Artik & Asti.

Ранее певица Севиль призналась, что не может отпустить обиду на Агутина, выгнавшего ее из шоу «Голос». Девушка сильно переживала из-за слов наставника в ее адрес.