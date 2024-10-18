«Продюсеры захотели»: актриса с атопическим дерматитом Маруся Климова похудела на 8 кг ради роли

Актриса Маруся Климова рассказала, что год назад пришлось похудеть на 8 кг ради роли. Этого захотели продюсеры – каждую неделю звезда фильма «Мылодрама» отправляла отчет о результатах.

Подробности Климова сообщила в интервью Леди Mail.

Актриса призналась – ей было обидно, что потребовали худеть, Климова считала, что хорошо выглядит.

«…Я успешно прошла пробы, меня утвердили, а потом продюсеры захотели, чтобы я похудела на 8 кг за месяц… Каждую неделю отправляла продюсерам отчет, фотографируясь в купальнике — такое было условие», - поделилась Климова.

Для похудения она урезала калории, ходила на тренировки и на массаж.

Актриса рассказала – многие продукты вызывают у нее сыпь и зуд. «У меня атопический дерматит», - призналась Климова.

По словам актрисы, обострение вызывают шоколад и сахар. Климова не ест после шести и максимально плотно завтракает. Актриса не ужинает, но в течение дня пьет много воды. При таком рационе получается успешно сбрасывать вес.

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