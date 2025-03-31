«Продюсеры давно махнули на меня рукой»: Лариса Гузеева раскрыла правду о съемках «Давай поженимся!»

Телеведущая Лариса Гузеева откровенно рассказала о съемках «Давай поженимся!» спустя 17 лет работы в шоу. В рамках проекта, приуроченного к 30-летию Первого канала, артистка призналась, что изначально хотела отказаться от участия в проекте.

По словам знаменитости, предложение вести «Давай поженимся!» ее возмутило — она видела себя только на большом экране в фильмах великих режиссеров и не думала о карьере на телевидении. Однако, немного подумав, Лариса Гузеева все же решила попробовать себя в новом амплуа. Сначала ей было трудно, но затем «все пошло на лад».

«Когда мне предложили вести программу, я подумала: „Боже, никогда! Меня же должны снимать Кончаловский, Звягинцев, Спилберг. У меня ведь совсем другая жизнь“. Месяц думала, а потом пошла! Но мой образ со временем менялся. Первый, где я была королевой в окружении подданных, не прижился. Все пошло на лад, только когда я сказала: „Ладно, мы одинаковые. Только я не подарок“. Потому что не подстраиваюсь ни под кого, в каждый момент такая, какая есть», — поделилась телеведущая.

Лариса Гузеева не скрывает, что за время ее работы в «Давай поженимся!» бывало всякое и случались конфликты, но она разработала свою тактику ведения передачи. Артистка призналась, что зачастую сама придумывает сценарии для выпусков программы.

«Женихи и невесты тоже попадаются разные. У нас случаются с ними конфликты, не без того. Но именно из этих столкновений и рождается нечто человеческое, совсем как в жизни. С суфлером я не работаю. Пока иду от гримерной до студии, в голове рождается собственный сценарий ведения. Продюсеры давно махнули на меня рукой и разрешили „гулять по буфетам“», — отметила Лариса Гузеева.

Говоря об отношениях с коллегами, телеведущая заявила: «Сказать, что это мои близкие люди, — ничего не сказать, это уже родственники».

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов назвал Ларису Гузееву высокомерной и упрекнул в неуважении к героям шоу «Давай поженимся!». Критик возмутился: «Ей позволены любые эмоциональные проявления, дерзкие, а порой и хамские высказывания».