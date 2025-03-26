Сергей Соседов назвал Гузееву высокомерной и упрекнул в неуважении к героям шоу

Имя Ларисы Гузеевой у всех на слуху — и у старшего поколения, помнящего ее по «Жестокому романсу», и у молодежи, выросшей на шоу «Давай поженимся!». Ее знают как прямолинейную, резкую и непредсказуемую телеведущую. Российский журналист, музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» поделился мнением о ее карьере не только в кино, но и на ТВ.

«Актриса Лариса Гузеева – общего лица, средней руки и по большому счету серьезной творческой единицы из себя не представляет. И никогда не представляла. Таких сотни тысяч, если не миллионы», – считает критик.

Соседов признался, что удивлен решением Эльдара Рязанова взять Гузееву на главную роль в фильм «Жестокий романс». Он обратил внимание на то, что артистка там говорит не своим голосом: ее тонко и глубоко дублирует актриса Анна Каменкова. По мнению Сергея, она гораздо более талантливая, чем Лариса.

«Ничем больше, кроме «Жестокого романса», Гузеева не прославилась. Все остальное, что она делала, было более чем посредственно», – подчеркнул Сергей.

Он порассуждал о том, почему Гузеева так много лет ведет программу «Давай поженимся!» на Первом канале, «не имея никаких дарований». Соседов считает, что у телеведущей просто есть «серьезные покровители».

«Поэтому, вероятно, ей и позволены любые эмоциональные проявления, дерзкие, а порой и хамские высказывания, неуважение к героям программы, и не только. У меня вызывает искреннее недоумение долгое присутствие на ТВ этой бесталанной, но безумно самоуверенной, своенравной и высокомерной женщины», – добавил Сергей.

Критик отметил, что не верит в высокие рейтинги передачи и считает, что вместо «Давай поженимся!» могла быть любая другая программа, которую люди включали бы, даже просто фоном под домашние дела.

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