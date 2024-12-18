Продюсерский центр Игоря Матвиенко обвинили в нарушении авторских прав и потребовали 2 млн рублей

На продюсерский центр Игоря Матвиенко подали в суд на 2 миллиона рублей за нарушение авторских прав. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как рассказала продюсер Олеся Сазыкина, Кунцевский суд Москвы принял ее исковое заявление к рассмотрению. Женщина утверждает, что вложила собственные средства в фотосессию группы «Корни» с целью продвижения своего бренда, однако центр Матвиенко присвоил материалы себе.

«У меня дружба с продюсерским центром Игоря Матвиенко длится более 25 лет. В этом году я помогла своему другу Дмитрию Курашеву с фотосессией группы "Корни" в новом формате, в одном известном журнале и все согласились», - пояснила Сазыкина.

Она отметила, что Курашев не договорился об этом с центром Матвиенко, поэтому и произошел конфликт.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко вышел в свет с молодой певицей, которая носит псевдоним Соя. Отвечая на вопросы журналистов о спутнице, продюсер пошутил: «Лепсу можно значит?»